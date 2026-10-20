Зачем везти грузы через Калининград

Один из вопросов, который возник в ходе Первого международного форума портовых городов в Светлогорске, озвучила делегат из Китая. Она просила объяснить, зачем доставлять грузы из Европы в Петербург через Калининград, если можно отправить их туда напрямую.

Отвечая на вопрос, коммерческий директор группы компаний «Новик» в России и Европе Виктор Фоминский пояснил, что на сегодняшний день существуют два способа доставки грузов из Европы в Россию: первый – через Польшу (погранпереход Брест-Малашевиче) и второй – через Калининград.

«Калининград является альтернативой тем загруженным маршрутам, которые на сегодняшний день есть. Брест-Малашевиче – это, наверное, самый на сегодняшний день загруженный сухопутный переход. А в Калининград груз доставить достаточно легко и просто из любой точки Европы – если говорить про перевозки морским путем, даже из Китая, порт Калининграда находится ближе, чем остальные порты».

«Сейчас порт Санкт-Петербург в силу изменившихся условий стал крайне перегруженным, и порт Калининград может в какой-то степени выступать в качестве баланса, где товар может быть выгружен и долгое время находиться без необходимости уплаты таможенных платежей, поскольку Калининград является особой экономической зоной. Вы этот товар можете переработать, что-то с ним сделать и отправить на территорию Российской Федерации или куда бы там ни было ровно в тот момент, когда это вам будет нужно», – объяснил В.Фоминский.

«Поэтому Калининград может являться очень серьезным хабом в рамках внешнеэкономической деятельности, в рамках развития электронной торговли. И за счет именно тех привилегий, которые дает особая экономическая зона Калининграда, вы можете для своего бизнеса получить определенные дополнительные преимущества. Ехать в Калининград необязательно, но Калининград даст вам новые возможности», – сказал В.Фоминский.

Фото: ИАА SeaNews