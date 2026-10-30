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Пеленг Alisa контейнеровоз
30.10.2026

Дополнительное судно на калининградском сервисе «Пеленга»

    • С 1 октября 2026 года в период высокого спроса ООО «Пеленг» усилило свой контейнерный сервис в Калининградскую область судном «Михаил Ломоносов». Оно будет работать вместе с тремя собственными судами компании — «Алиса», «Мия» и «Елена».

    Как сообщили SeaNews в «Пеленге», за 9 месяцев 2026 года компания перевезла в Калининградскую область 52 тыс. TEU, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем рост был с некоторым опережением рынка: общий объём каботажных перевозок в регионе увеличился на 34%, почти до 192 тыс. TEU. «Пеленг», как подсчитали в компании, обеспечил примерно каждую четвёртую контейнерную доставку в регион.

    «Рынок каботажных перевозок в Калининградскую область устойчиво растёт, и мы стараемся соответствовать этому спросу, сохраняя баланс между потребностями клиентов и доступными провозными мощностями. Когда это необходимо для решения конкретных задач, мы временно привлекаем дополнительный флот, не создавая избыточного предложения. Вместе с тем многолетняя тенденция к росту грузопотока говорит о необходимости пополнения флота, работающего на калининградском направлении, в том числе контейнеровозами. Для этого важно развивать портовую инфраструктуру и создавать условия для обновления флота под российским флагом. Бизнес готов развивать контейнерные перевозки при условии доступных финансовых инструментов, например, программ льготного кредитования», — отметила директор ООО «Пеленг» Елена Тверезовская.

    Фото: ООО «Пеленг»


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