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МТр подпис с Того
30.10.2026

Российским компаниям могут предоставить участок в порту Ломе

    • Развитие порта Ломе стало предметом обсуждения в ходе встречи заместителя министра транспорта РФ Алексея Шило с министром-делегатом по вопросам морской экономики Того Коку Эдемом Тенге на полях третьего Саммита «Россия – Африка». Речь шла о закреплении за российскими компаниями неосвоенного участка и строительстве нового терминала. Предстоит определить параметры участка и условия его предоставления.

    Еще одной темой встречи был запуск маршрута Россия – Западная Африка. По информации Минтранса, FESCO прорабатывает регулярную доставку контейнеров из России в Того и далее в Буркина-Фасо через порт Ломе. Уже найдены партнеры для приема грузов в порту и их автомобильной доставки до Уагадугу.

    В рамках саммита между Россией и Того было подписано соглашение о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов. Следующим шагом должно стать межправительственное соглашение о сотрудничестве в области морского транспорта. 

    Справка SeaNews: Контейнерооборот порта Ломе составил по итогам 2025 года 2,4 млн TEU, на 16% больше, чем годом ранее. Порядка 70-75%, по оценкам. составляет трансшипмент. В мировой табели о рангах по версии Lloyd’s List Ломе занимал в прошлом году 91 место, в африканском рейтинге был на пятом месте. Самые большие объемы – более 40% контейнеропотока через Ломе – обеспечивает MSC. Среди других глобальных игроков, работающих через Ломе, – Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd. Глубины на подходном канале доведены до 18,6 м, что позволяет принимать самые крупные из существующих контейнеровозов.

    Фото: Минтранс России


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