Второй контейнеровоз на сервисе KSDL

Транспортная группа FESCO добавила второй контейнеровоз для работы на линии Korea Soviet Direct Line (KSDL), связывающей Владивосток и южнокорейский порт Пусан, сообщили SeaNews в группе.

Судно вместимостью 500 TEU позволит повысить регулярность рейсов морского сервиса до одного раза в четыре дня на фоне роста перевозок между Россией и Республикой Корея.

За девять месяцев 2026 года объем отправок на линии KSDL превысил 42,6 тыс. TEU, что на 12% выше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом импортные перевозки за отчетный период увеличились на 26% и составили почти 28 тыс. TEU.

В структуре импорта преобладают моторные масла, автокомпоненты, химическая продукция, продукты питания и фрукты, которые доставляются в том числе из Индонезии, Сингапура, Филиппин и других стран Юго-Восточной Азии с трансшипментом в Пусане. В экспорте идет продукция лесопромышленного комплекса, металлы, растительные и животные масла во флекситанках, скоропортящаяся продукция в рефконтейнерах.

Фото: FESCO