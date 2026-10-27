Об итогах 75-й сессия Совета Международной программы КОСПАС-САРСАТ

В Монреале в очном формате состоялась 75-я сессия Совета Международной программы КОСПАС-САРСАТ (CSC-75) под председательством представителя Российской Федерации в Совете программы КОСПАС-САРСАТ, генерального директора ФГУП «Морсвязьспутник» Андрея Куропятникова.

Как сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта, участники заседаний обсудили вопросы обеспечения надежной работы системы КОСПАС-САРСАТ, развитие ее наземного и космического сегментов, внедрение аварийных радиобуев и радиомаяков второго поколения. Были рассмотрены темы дополнительной аккредитации лабораторий КОСПАС-САРСАТ, подготовку к внедрению сервиса для обмена короткими сообщениями с поисково-спасательными службами, а также финансирование общих расходов программы.

По решению Совета со 2 ноября 2026 года начнется внедрение в опытную эксплуатацию аварийных радиобуев второго поколения. Это позволит обеспечить более высокую точность определения координат терпящих бедствие объектов и повысить эффективность Системы КОСПАС‑САРСАТ.

Соответствующее письмо об объявлении опытной эксплуатации будет направлено участникам программы, производителям радиобуев, производителям наземного сегмента и лабораториям КОСПАС-САРСАТ от имени председателя CSC-75 А.Куропятникова.

Совет также одобрил отчеты о комиссионных испытаниях российских низкоорбитальных космических аппаратов «Метеор-М» №2-3 (Сospas-15) и «Метеор-М» №2-4 (Cospas-16). Спутники — основополагающий вклад России в работу программы КОСПАС‑САРСАТ, отметили в Росморречфлоте.

В работе закрытой части CSC-75 приняли участие делегации сторон Соглашения о международной программе КОСПАС-САРСАТ (Российская Федерация, Канада, Франция и США), Европейской Комиссии и сотрудники Секретариата Международной программы КОСПАС-САРСАТ.

В открытой части CSC-75 приняли участие более 200 делегатов из 34 государств, представители Международных организаций, сотрудники Секретариата МП КОСПАС-САРСАТ, а также представители Республики Кении, Республики Египет и Республики Колумбия, которые участвовали в работе открытой части CSC-75 в качестве наблюдателей.

В состав российской делегации вошли представители ФГУП «Морсвязьспутник, МИД России, а также АО «Российские космические системы», АО «Научно-исследовательский институт космического приборостроения» и АО «Главкосмос» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Очередная 76-я сессия закрытого Совета МП КОСПАС‑САРСАТ состоится в апреле 2027 года и также пройдет под председательством Российской Федерации.

Фото: Росморречфлот