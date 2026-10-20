Перевести в электронный вид более 20 ключевых судовых документов

Минтранс предложил перевести в электронный вид более 20 ключевых судовых документов, сообщила пресс-служба министерства в своем макс-канале.

В перечень входят классификационное, пассажирское, мерительное свидетельства, свидетельство о грузовой марке и другие документы, включая международные, например, об исполнении требований по экологической безопасности и перевозке опасных грузов.

Предлагаемый переход на новую систему, рассчитывают в Минтрансе, позволит сократить время оформления документов и сделать процесс проверки подлинности удобнее для судовладельцев и госорганов.

Каждый электронный документ будет содержать электронную подпись уполномоченных организаций, уникальный номер и QR-код для быстрой проверки статуса.

Все электронные документы будут иметь полную юридическую силу наравне с бумажными носителями. Переход на новую систему будет поэтапным, что позволит участникам адаптироваться к изменениям.

С проектом приказа Минтранса России «Об утверждении Перечня судовых документов, выдача которых осуществляется в форме электронных документов, и Порядка выдачи, подписания электронной подписью и подтверждения действительности судовых документов, выдача которых осуществляется в форме электронных документов» можно ознакомиться в файле ниже.

Проект приказа Минтранса России Об утверждении Перечня и Порядка

Фото: Росморречфлот