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Дефицит кадров на флоте: проблемы и перспективы
07.10.2026

К вопросу об увеличении грузоперевозок по Каме

    • Замминистра транспорта Александр Пошивай провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Как сообщает пресс-служба Минтранса в своем макс-канале, одной из тем встречи стало развитие судоходства на Каме.

    В 2025 году речным транспортом перевезено 14,4 млн тонн грузов.

    Рассматривается возможность устранения лимитирующего участка Чайковский – Сарапул в Нижнекамском водохранилище. По поручению Президента Минтранс совместно с регионами прорабатывает предложения, которые позволят обеспечить необходимый уровень воды в водохранилище для прохода судов с осадкой не менее 3,6 метра.

    Для этого рассматриваются дноуглубительные работы и развитие гидротехнической инфраструктуры. Эти меры позволят увеличить объем грузоперевозок. Потенциал роста оценивается в 25 млн тонн в год.

    Также обсуждалась подготовка кадров, в частности, модернизация Пермского филиала ВГУВТ. В апреле 2026 года регион и Росморречфлот заключили соглашение о сотрудничестве. Сейчас прорабатывается паритетное финансирование развития инфраструктуры вуза.

    Фото: Минтранс России


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