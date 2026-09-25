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Завершен ремонт шлюза №3 Северо-Двинской шлюзованной системы
25.09.2026

Завершен ремонт шлюза №3 Северо-Двинской шлюзованной системы

    • Завершен текущий ремонт шлюза №3 Северо-Двинской шлюзованной системы, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта со ссылкой на ФБУ «Администрация Двинско-Печорского бассейна».

    Специалисты Вологодского филиала учреждения заменили нижний уплотнитель и деревянные створные накладки нижних ворот шлюза.

    «Ремонт проводился без остановки движения флота по Северо-Двинской шлюзованной системе. Несмотря на сложность технологических процессов, все работы выполнены в установленные сроки», – подчеркнуто в сообщении.

    Фото: Росморречфлот


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