Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Погрузка цемента на жд, июнь 2026
29.07.2026

Ремонт кратцер-крана на ТБТ

    • Туапсинский балкерный терминал проводит плановый ремонт кратцер-крана, сообщили SeaNews на терминале.

    В рамках работ подрядная организация по монтажным чертежам последовательно заменяет металлические распорные балки главной и вспомогательной стрел крана, а также направляющие дорожки ковшей, которые обеспечивают их устойчивое положение во время работы. На обновленные элементы наносят антикоррозийную защиту.

    Это первый столь масштабный ремонт стрел кратцер-крана с момента ввода терминала в эксплуатацию.

    Ремонт выполняется в сложных стесненных условиях и в период технологических окон.

    На период работ кран находится в парковочном положении и временно выведен из работы, однако процесс не останавливается: погрузка удобрений выполняется по прямому варианту.

    «Расчетная производительность нашего кратцер-крана – порядка 1700 тонн в час и зависит от номенклатуры груза. Кран специально проектировался и создавался под ТБТ, поэтому к подготовке технического задания на выполнение ремонта мы подошли основательно: детально изучили чертежи, определили необходимые элементы и материалы, чтобы подрядчик получил максимально точное техническое задание. Все детали для ремонта также специально были изготовлены под наш объект», – рассказал инженер-механик ТБТ Юрий Канивец.

    Металлоконструкции меняют последовательно. На сегодняшний день выполнена половина запланированного объема работ.

    Параллельно идет масштабное обновление конструкций и узлов судопогрузочной машины (СПМ).

    Ремонт кратцер-крана и СПМ осуществляется в рамках плановой программы технического обслуживания управляющей компании «Портовый Альянс». На эти цели холдинг выделил более 300 млн рублей собственных средств.

    Фото: ТБТ


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.03.2026
    Туапсинский балкерный терминал обновил 366 м подкрановых путей
    Работы выполнены в рамках программы модернизации инфраструктуры портов и терминалов группы «Портовый Альянс» и ремонтной программы ТБТю
    МодернизацияПодкрановые путиТуапсинский балкерный терминал
    0
    24.04.2026
    Туапсинский балкерный терминал готовит специалистов для Балтики
    По перевалке минеральных удобрений
    КадрыобучениеПорт ФаворТуапсинский балкерный терминал
    0
    15.01.2026
    Туапсинский балкерный терминал нарастил среднесуточную выгрузку
    В планах на 2026 год – перевалить не менее 2,5 млн тонн.
    выгрузкаГрузооборотТуапсинский балкерный терминал
    0
    09.02.2026
    В Китае завершается изготовление технологического оборудования для «Остерры»
    Оно позволит увеличить мощность порта на 22%.
    МодернизацияОборудованиеОстерра
    0
    11.06.2026
    Обновление контейнерных линий на Туапсинском балкерном терминале
    Работы выполнены в рамках ремонтной кампании ТБТ и программы модернизации инфраструктуры группы «Портовый Альянс».
    конвейерМодернизацияремонтТуапсинский балкерный терминал
    0
    07.04.2026
    Российская система связи ЦССБ прошла обкатку на кайтах
    И подтвердила надежность в условиях Антарктиды
    АнтарктидаНавМаринОборудованиеЦССБ
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.07.2026 FESCO и Петербургская биржа будут совместно развивать контейнерные перевозки
    29.07.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2026 увеличился на 12,7%
    28.07.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2026 в деталях
    27.07.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2026
    24.07.2026 «ТрансКонтейнер» расширил сеть пунктов перегрузки контейнеров
    24.07.2026 FESCO увеличила контейнерные перевозки
    Госрегулирование Показать всё
    20.07.2026 Изменения в правила заключения трудовых договоров на морских судах
    20.07.2026 Ограничения для эстонских перевозчиков
    17.07.2026 Задержания в Центральной акцизной таможне
    16.07.2026 Россия и Индия подпишут меморандум по грузовым перевозкам по Севморпути
    15.07.2026 Росморречфлот запускает цифровой аудит дноуглубительных работ
    13.07.2026 Третья встреча министров транспорта стран БРИКС
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •