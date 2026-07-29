Ремонт кратцер-крана на ТБТ

Туапсинский балкерный терминал проводит плановый ремонт кратцер-крана, сообщили SeaNews на терминале.

В рамках работ подрядная организация по монтажным чертежам последовательно заменяет металлические распорные балки главной и вспомогательной стрел крана, а также направляющие дорожки ковшей, которые обеспечивают их устойчивое положение во время работы. На обновленные элементы наносят антикоррозийную защиту.

Это первый столь масштабный ремонт стрел кратцер-крана с момента ввода терминала в эксплуатацию.

Ремонт выполняется в сложных стесненных условиях и в период технологических окон.

На период работ кран находится в парковочном положении и временно выведен из работы, однако процесс не останавливается: погрузка удобрений выполняется по прямому варианту.

«Расчетная производительность нашего кратцер-крана – порядка 1700 тонн в час и зависит от номенклатуры груза. Кран специально проектировался и создавался под ТБТ, поэтому к подготовке технического задания на выполнение ремонта мы подошли основательно: детально изучили чертежи, определили необходимые элементы и материалы, чтобы подрядчик получил максимально точное техническое задание. Все детали для ремонта также специально были изготовлены под наш объект», – рассказал инженер-механик ТБТ Юрий Канивец.

Металлоконструкции меняют последовательно. На сегодняшний день выполнена половина запланированного объема работ.

Параллельно идет масштабное обновление конструкций и узлов судопогрузочной машины (СПМ).

Ремонт кратцер-крана и СПМ осуществляется в рамках плановой программы технического обслуживания управляющей компании «Портовый Альянс». На эти цели холдинг выделил более 300 млн рублей собственных средств.

Фото: ТБТ