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ВМРП 3
28.10.2026

ВМРП увеличил контейнерооборот

    • По итогам 9 месяцев 2026 года контейнерооборот Владивостокского морского рыбного порта составил 287 тыс. TEU, на 24% больше, чем годом ранее, сообщил ВМРП в своем макс-канале.

    Доля ВМРП в совокупном контейнеропотоке через Владивосток увеличилась с 21,4% в прошлом году до 22,7% в текущем, доля в контейнерообороте в Дальневосточном бассейне – с 13,4% до 14,7%.

    Из 181 тыс. TEU, на которые увеличился контейнерооборот Владивостока, 54,9 тыс. TEU (порядка 30%) обпеспечил ВМРП.

    Увеличение контейнерооборота обусловлено интенсификацией импорта, поясняют в ВМРП. «Мы фиксируем беспрецедентный спрос на импортные поставки из Азии. Наша инфраструктура справляется с пиковыми нагрузками, при этом мы учитываем риски, связанные с дисбалансом входящих и исходящих грузопотоков. В ближайшей перспективе усилия будут направлены на увеличение роста производительности припортовой железнодорожной инфраструктуры», — отметила коммерческий директор ВМРП Мария Грибкова.

    «Наша стратегическая задача на конец 2026 — начало 2027 года: диверсификация грузовой базы, развитие новых направлений и внедрение цифровых технологий для повышения качества сервиса».

    Фото: ВМРП


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