Прямой жд сервис с Хайнаня в Москву

Из Хайкоу (Хайнань) планируется запустить железнодорожный маршрут в Москву, сообщила ОТЛК ЕРА в своем телеграм-канале.

Запуск международных контейнерных поездов из Хайкоу в Европу и Центральную Азию прорабатывает Hainan Logistics Group. Компания официально начала работу 30 декабря 2023 года и на сегодня обеспечивает регулярное движение контейнерных поездов по маршруту Гуанчжоу — Хайкоу с заходом на остров Хайнань.

По информации ОТЛК ЕРА, это единственное в провинции Хайнань региональное логистическое предприятие первого уровня, находящееся под непосредственным надзором Комитета по контролю и управлению государственным имуществом провинции (SASAC).

Первый рейс по маршруту Хайкоу — Москва планируется отправить до декабря 2026 года.

Фото: ОТЛК ЕРА