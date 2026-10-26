Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ОТЛК ЕРА Хайкоу - Мск гориз
26.10.2026

Прямой жд сервис с Хайнаня в Москву

    • Из Хайкоу (Хайнань) планируется запустить железнодорожный маршрут в Москву, сообщила ОТЛК ЕРА в своем телеграм-канале.

    Запуск международных контейнерных поездов из Хайкоу в Европу и Центральную Азию прорабатывает Hainan Logistics Group. Компания официально начала работу 30 декабря 2023 года и на сегодня обеспечивает регулярное движение контейнерных поездов по маршруту Гуанчжоу — Хайкоу с заходом на остров Хайнань.

    По информации ОТЛК ЕРА, это единственное в провинции Хайнань региональное логистическое предприятие первого уровня, находящееся под непосредственным надзором Комитета по контролю и управлению государственным имуществом провинции (SASAC).

    Первый рейс по маршруту Хайкоу — Москва планируется отправить до декабря 2026 года.

    Фото: ОТЛК ЕРА


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.09.2026
    Делегация из Шэньси: встреча с бизнесом в Москве
    14 сентября в 11:30 в Центре международной торговли
    ВстречаКитайМоскваРоссийско-Китайская палата
    0
    16.02.2026
    Грузооборот морских портов Китая в 2025 году
    Вырос на 3,7%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0
    29.09.2026
    18-е заседание Российско-Китайской Подкомиссии по таможенному сотрудничеству
    Состоялось в Шанхае
    КитайПодкомиссияРоссийская ФедерацияФТС
    0
    28.01.2026
    Поезда Китай – Европа через КПП Эрэн-Хото
    С 2013 года прошло более 22 тысяч грузовых поездов Китай – Европа.
    Китай - ЕвропаКонтейнерный поезд
    0
    01.10.2026
    Цифровое решение для ускорения обработки импортных поездов из Китая
    Запустила Группа «Дело»
    ITГК "Дело"ИмпортКонтейнерный поезд
    0
    16.01.2026
    Грузовые поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия через КПП Алашанькоу в 2025 году
    Количество поездов увеличилось на 6,3%.
    АлашанькоуКитай - ЕвропаКитай - Средняя АзияКонтейнерный поезд
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.10.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2026
    26.10.2026 HHLA снижает прогноз на итоги 2026
    26.10.2026 Top 26-50 контейнерных линий, Q3 2026
    26.10.2026 Прямой жд сервис с Хайнаня в Москву
    23.10.2026 Заключительный рейс сезонного каботажного сервиса FESCO на Чукотку
    22.10.2026 FESCO увеличила морские контейнерные перевозки между Владивостоком и Китаем
    Госрегулирование Показать всё
    27.10.2026 Об итогах 75-й сессия Совета Международной программы КОСПАС-САРСАТ
    26.10.2026 В Суэцком канале ужесточаются требования к возрастным судам
    22.10.2026 Новый министр транспорта – биография
    22.10.2026 А.Никитин назначен заместителем Председателя Правительства
    20.10.2026 Приостанавливается движение через пункты пропуска на границе с Монголией
    20.10.2026 Перевести в электронный вид более 20 ключевых судовых документов
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •