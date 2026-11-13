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VIII Международная конференция «ТрансКонт 2026»
13.11.2026

VIII Международная конференция «ТрансКонт 2026»

    • 26 ноября в Москве состоится VIII Международная конференция «ТрансКонт 2026» — ключевая площадка для руководителей транспортных компаний, собственников контейнерного парка, экспедиторов и крупнейших грузовладельцев России.

    Главная ценность форума — прямой диалог с заказчиками логистических услуг и понимание их запросов на предстоящий год. Участие уже подтвердили директора по логистике и топ-менеджеры ведущих компаний страны: Группа «ИЛИМ», СИБУР, НЛМК, ЕВРАЗ, Сегежа Групп, ОХК «Щекиноазот», УРАЛХИМ-ТРАНС, Балтийский Химический Комплекс, Газпромнефть Марин Бункер, ГК «Титан», КуйбышевАзот, ВСМПО-АВИСМА, Сыктывкарский ЛПК, Тайга Групп, Объединенные бумажные фабрики, ПРОГРЕСС ИНЖИНИРИНГ, Hoff , Апатит и другие лидеры рынка.

    Ключевые темы деловой программы:

    • Морские коридоры и экспорт: ситуация на Юге России, альтернативные маршруты через порты Абхазии, а также доставка агроэкспорта в Китай и ЮВА.
    • Порты и терминалы: новая конфигурация рынка и требования к инфраструктуре (с участием ГК «Дело» и «Морстройтехнология»).
    • Экономика и регулирование: точки формирования прибыли в логистике и новые требования по внедрению СОРМ для экспедиторов.
    • Цифровизация: практика перехода на ЭДО и внедрение AI-агентов для снижения операционных расходов.

    «ТрансКонт 2026» — это день закрытого нетворкинга в кругу собственников бизнеса и лиц, принимающих решения, для выстраивания прямых партнерств на 2027 год.

    Дата и место: 26 ноября 2026 года, Москва, отель «Золотое кольцо»

    Регистрация: https://transcontevent.ru/


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