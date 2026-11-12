Первые итоги перехода на электронные перевозочные документы

Обсудили в Совете Федерации

В Совете Федерации состоялся круглый стол «Электронные перевозочные документы: практика применения и проблемные вопросы». Модератором выступил член комитета Совета Федерации по экономической политике Евгений Дитрих. Участники обсудили первые результаты обязательного перехода на ЭПД с 1 сентября 2026 года, а также проблемы, которые предстоит решить до введения полноценной административной ответственности с 1 марта 2027 года. Об этом сообщается на сайте Минтранса.

Заместитель министра транспорта Борис Ташимов сообщил, что за два месяца обязательного режима в системе оформлено более 82 млн документов, к ней подключились свыше 709 тыс. компаний. По его словам, система работает стабильно – доступность составляет 99,5 %.

«Одна из ключевых задач для Минтранса на основании государственной информационной системы электронных перевозочных документов – получить агрегированные данные о грузопотоках в реальном времени. Вторая, не менее важная задача – сократить бумажную нагрузку на бизнес», – подчеркнул замминистра. При этом он добавил, что порядка 20 % документов не завершаются подписанием грузополучателем, а часть контрагентов откладывает переход, пользуясь нештрафуемым периодом.

Директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова напомнила, что идея создания ГИС ЭПД исходила от самого рынка. «Электронный документ – это прежде всего гарантия, что данные о перевозке нельзя поменять задним числом. Компании, которые продолжают уклоняться от выполнения законодательства, неизбежно станут менее конкурентоспособными. Если все участники цепочки работают в электронном виде, а один остается на бумаге, он создает задержки для остальных», – отметила она.

Изменения затрагивают не только оформление документов, но и договоры с контрагентами, регламенты приемки груза на складах и порядок взаиморасчетов.

Исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина рассказала, что компании союза готовились к переходу заранее. «Даже высокая готовность компании не гарантирует успех – критически важно, чтобы вся логистическая цепочка была технически и организационно подготовлена к работе в новых условиях», – сказала она.

О. Федоткина перечислила пять категорий проблем: нормативная база, организационное взаимодействие, разъяснения регуляторов, межоператорский роуминг и технические сбои. Среди приоритетных инициатив к 1 марта была названа корректировка адресов в накладных, контроль операторов в роуминге, возможность аннулирования и изменения документов, а также допуск индивидуальных предпринимателей к перевозке алкогольной продукции.

Генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Илья Перевалов сообщил, что ГИС ЭПД работает с 2022 года и за четыре года добровольного функционирования подтвердила работоспособность. «Система спроектирована таким образом, чтобы обеспечить бесшовный обмен данными между государством и бизнесом. Участники рынка уже сейчас генерируют миллионы транзакций ежедневно», – сообщил он.

И. Перевалов заявил, что система размещена в государственном облаке Минцифры и предусматривает масштабирование.

Е. Дитрих по итогам обсуждения отметил, что часть обозначенных вопросов требует проактивных действий и перестройки процессов. Он обратил внимание, что Минтрансу совместно с участниками рынка предстоит сформировать конкретный план мероприятий по решению проблем, обозначенных в ходе круглого стола, и представить его на следующем заседании. Сенатор также подчеркнул, что Совет Федерации продолжит контролировать ход работы и будет возвращаться к этим вопросам на регулярных встречах.

По итогам круглого стола предложения экспертов будут обобщены в протоколе и направлены в профильные ведомства. Следующее заседание запланировано на декабрь.

Фото: Совет Федерации