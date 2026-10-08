Почему темпы перехода на электронную транспортную накладную после 1 сентября снизились, при каких условиях инвестиции в электронный документооборот начнут окупаться, и чем рискуют участники рынка, не успевшие перестроить документооборот к марту 2027 года, своим мнением с SeaNews поделился Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России.

Как Вы оцениваете готовность российского рынка автоперевозок к обязательному переходу на ЭТрН спустя месяц после вступления требований в силу?

Готовность отечественного рынка автоперевозок к работе с электронными перевозочными документами спустя месяц можно оценить как среднюю и крайне неравномерную. Крупные системные логистические операторы и сетевые грузовладельцы заблаговременно начали программную модернизацию, поэтому базовые сценарии они могут проводить в электронном виде.

Однако более сложные сценарии с участием двух и более экспедиторов в цепочке доставки пока вызывают проблемы у большинства компаний. Проблема с роумингом черновиков экспедиторских и перевозочных документов между основными операторами электронного документооборота до сих пор полностью не решена. Это существенно тормозит корректное оформление первого титула электронной транспортной накладной (ЭТрН) и вынуждает многие компании использовать бумажные носители как подтверждение реальности перевозки.

Отдельный вопрос связан с небольшими региональными компаниями: многим из них установка профильного приложения на смартфоны водителей все еще кажется излишней. При этом сами операторы продолжают дорабатывать свои системы для полного соответствия нормативным требованиям как в программных интерфейсах взаимодействия (API), так и в пользовательских сервисах (интернет-версии). Если подводить итог, сейчас рынок функционирует в гибридном электронно-бумажном формате — перевозки выполняются за счет параллельного оформления бумажных дубликатов, и полноценного перехода всей цепи поставок на цифру пока не произошло.

По данным исследования ATI.SU, квалифицированная электронная подпись есть только у 16% перевозчиков. Насколько этот показатель отражает реальную готовность рынка к работе с ЭТрН?

Безусловно, указанная площадка — это крупная логистическая система, но она не охватывает весь рынок. По нашей оценке, показатель в 16% участников рынка с КЭП существенно занижен. Однако то, что реальная цифра далека от 100% — это факт. Многие небольшие транспортные компании, особенно индивидуальные предприниматели в регионах, только находятся в процессе получения подписей.

При этом наличие КЭП само по себе нельзя считать достаточным показателем полной готовности к работе с электронными накладными. Подпись — лишь базовый инструмент. Настоящая готовность требует выбора оператора электронных перевозочных документов, использования настроенного модуля взаимодействия, налаженного межоператорского обмена с передачей своего идентификатора всем участникам поставки, наличия специального программного обеспечения для диспетчеров и подготовленного водительского состава с мобильными приложениями и простыми электронными подписями. По этой причине уровень реальной операционной готовности рынка пока существенно ниже 100%.

Почему перед 1 сентября рынок активно готовился к переходу на ЭТрН, а после вступления требований в силу темпы перехода замедлились?

Снижение активности транспортных компаний после прохождения контрольной даты 1 сентября объясняется психологическим фактором. Введение Правительством и Минтрансом периода неприменения административных штрафов до 1 марта 2027 года некоторые участники рынка восприняли как возможность отложить работу по перенастройке процессов еще на полгода — до момента, когда окончательно прояснятся все правила и будут наработаны лучшие практики. В текущих реалиях ряд предприятий предпочитает сберегать финансовые и организационные ресурсы, заменяя электронный документ понятным бумажным аналогом.

Какой экономический эффект дает переход на ЭТрН и при каких условиях инвестиции в цифровизацию документооборота начинают окупаться?

Электронная транспортная накладная обладает высоким потенциалом повышения эффективности. Внедрение технологии позволяет отказаться от физических бумажных архивов, исключает затраты на курьерскую доставку и, главное, резко ускоряет оборот дебиторской задолженности. Полноценное подписание четвертого титула ЭТрН грузополучателем в цифровом виде позволяет перевозчику получать оплату быстрее, не беспокоясь о корректном оформлении документов.

Однако ЭТрН — лишь один из элементов цепи. Ощутимая экономия станет видна тогда, когда наряду с электронными перевозочными и экспедиторскими документами в обязательный цифровой формат массово перейдут товарные накладные и иные товаросопроводительные формы. В настоящий момент экономический эффект от внедрения ЭТрН пока не виден по причине оставшейся необходимости пересылать остальные документы, не входящие в перечень ЭПД и ЭЭД.

С какими последствиями столкнутся перевозчики, которые не успеют перестроить документооборот к марту 2027 года?

С 1 марта 2027 года период устных предупреждений перестанет действовать, а к системе контроля добавится и полноценный реестр перевозчиков. Для компаний (как экспедиторов, так и перевозчиков), не перестроивших внутренний документооборот к этой дате, возникнут два ключевых риска.

Первый — прямой финансовый: применение административных штрафов и задержка транспортных средств на трассах для выяснения обстоятельств. Второй и наиболее опасный риск — коммерческий. Системные грузовладельцы, экспедиторы и крупные торговые сети просто прекратят сотрудничать с неподготовленными перевозчиками, чтобы не ставить под удар собственную отчетность перед контролирующими органами. Участники рынка, затянувшие переход до весны 2027 года, столкнутся с техническим авралом, перегрузкой своих служб и неизбежной потерей объемов заказов.

Фото: FM Logistic в России

Мнение спикера может не совпадать с позиций редакции