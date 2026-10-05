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Geodis заказал 110 электрических грузовиков
05.10.2026

Geodis заказал 110 электрических грузовиков

    • Geodis подписал контракт на поставку 110 44-тонных грузовиков Renault и Volvo. Как сообщили SeaNews в компании, поставка ожидается в мае 2027 года.

    Большегрузы будут задействованы во Франции – как на магистральных, так и на внутригородских перевозках. С учетом нового заказа, флот электрических грузовиков Geodis, работающих на европейском рынке, составит 190 единиц.

    На сегодня на маршрутах, где Geodis задействует электрические грузовики, имеется порядка 60 пунктов зарядки, расположенных через каждые 250-500 км. К 2030 году компания рассчитывает довести число таких пунктов до более чем 200.

    Фото: Geodis


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