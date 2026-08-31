“K” Line заказывает танкеры VLCC

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line) подписала соглашение с верфью Nihon Shipyard о строительстве трех крупнотоннажных танкеров VLCC, сообщили SeaNews в компании.

Это будут суда типа Malaccamax, предназначенные для транспортировки сырой нефти из портов Ближнего Востока в Азию через Малаккский пролив. В “K” Line особо отметили их высокую энергоэффективность.

Основные технические характеристики судов:

Длина – 339,5 м.

Ширина – 60 м,

Дедвейт – 311 тыс. тонн.

Передача танкеров заказчику планируется в 2029 году.

Фото: “K” Line

Прим.: На фото не он, но тоже VLCC. Malaccamax будет на 6,5 метров подлиннее и дедвейт у него будет на 11 тыс. тонн побольше, а ширина такая же. У этого осадка 205 метров.