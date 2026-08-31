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“K” Line заказывает танкеры VLCC
31.08.2026

“K” Line заказывает танкеры VLCC

    • Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line) подписала соглашение с верфью Nihon Shipyard о строительстве трех крупнотоннажных танкеров VLCC, сообщили SeaNews в компании.

    Это будут суда типа Malaccamax, предназначенные для транспортировки сырой нефти из портов Ближнего Востока в Азию через Малаккский пролив. В “K” Line особо отметили их высокую энергоэффективность.

    Основные технические характеристики судов:

    • Длина – 339,5 м.
    • Ширина – 60 м,
    • Дедвейт – 311 тыс. тонн.

    Передача танкеров заказчику планируется в 2029 году.

    Фото: “K” Line

    Прим.: На фото не он, но тоже VLCC. Malaccamax будет на 6,5 метров подлиннее и дедвейт у него будет на 11 тыс. тонн побольше, а ширина такая же. У этого осадка 205 метров.


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