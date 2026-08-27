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Höegh Autoliners заказывает шесть автомобилевозов
27.08.2026

Höegh Autoliners заказывает шесть автомобилевозов

    • Höegh Autoliners принял решение заказать шесть автомобилевозов класса Aurora с поставкой в 2029-2031 годах. С учетом этих шести, теперь в портфеле заказов компании 18 судов этого класса. Все они будут строиться на верфи China Merchants Heavy Industry (Jiangsu) Co., Ltd. (CMHI) в Китае.

    По информации компании, верфь предложила весьма привлекательные условия. Höegh Autoliners также договорился об опционе на четыре судна на тех же условиях, а также зарезервировал слоты на строительство еще четырех судов.

    Опцион можно реализовать в течение 6 месяцев. По слотам компания должна уведомить верфь до 31 декабря 2027 года включительно.

    Суда класса Aurora будут оборудованы двигателями, работающими на сжиженном природном газе. Кроме того, они могут быть дооборудованы для использования в качестве бункера аммиака и метанола. Вместимость составит 9,1 тыс. CEU (условных автомобилей).

    Фото: Höegh Autoliners


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