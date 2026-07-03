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Две «принцессы» для “K” Line
03.07.2026

Две «принцессы» для “K” Line

    • Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line) с интервалом в месяц приняла в эксплуатацию два СПГ-газовоза, которые будут задействованы в интересах Petronas LNG Ltd.

    Две «принцессы» для “K” Line

    Как сообщили SeaNews в компании, 29 мая на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding в Китае заказчику передали судно «Puteri Johor». А 30 июня был сдан построенный на той же врефи систершип «Puteri Kedah».

    Церемония имянаречения обоих судов прошла на верфи ранее, 30 апреля. Puteri, объяснили в “K” Line, по-малайски означает «принцесса», Johor и Kedah – названия штатов в Малайзии.

    Танкеры имеют вместимость 174 тыс. куб. м, длину 299 м, ширину 47 м, дедвейт 93,6 тыс. тонн, скорость 19,5 узлов, оснащены двухтопливными двигателями, работающими в том числе на СПГ. Работать они будут под сингапурским флагом.

    Фото: “K” Line


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