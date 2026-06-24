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Электросудно для «Водохода»
24.06.2026

Электросудно для «Водохода»

    • ГТЛК подписала акты технической приемки и приема-передачи пассажирского электросудна «Орешек» проекта «Москва 2.0», построенного на верфи «Эмпериум».

    Как сообщила компания в своем макс-канале, это четвертое инновационное электросудно в серии из шести по контракту с ГТЛК, которые предназначаются для компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт».

    Серия строится в рамках инвестпроекта по обновлению отечественного водного флота с использованием средств ФНБ при поддержке Минпромторга России.

    «Электросуда проекта «Москва 2.0», поясняют в ГТЛК, – это переосмысление легендарной серии теплоходов «Москва». Они интегрированы с современной причальной инфраструктурой и предлагают новый уровень комфорта для пассажиров».

    На борту -три удобных салона, открытые прогулочные палубы в носовой и кормовой частях. Вместимость электрохода составляет до 140 человек, автономность плавания – 8 часов без подзарядки.

    Фото: ГТЛК


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