Второй СПГ-танкер серии для «Совкомфлота»

18 июня 2026 года на судостроительном комплексе «Звезда» в г. Большой Камень (Приморский край) состоялась торжественная церемония имянаречения второго судна в серии арктических СПГ-танкеров, строящейся по заказу ПАО «Совкомфлот».

Как сообщили SeaNews в судоходной компании, судну присвоено имя «Константин Посьет» в честь адмирала, государственного деятеля, министра путей сообщения России Константина Николаевича Посьета (1819-1899, который. внес значительный вклад в освоение Дальнего Востока и Сибири. На посту министра К.Н.Посьет уделял особое внимание развитию морских и железнодорожных коммуникаций, вывел развитие транспортной системы страны на уровень государственной задачи особой важности, активно продвигал идею создания Транссиба и положил начало строительству магистрали. Имя К.Н.Посьета носят залив и торговый порт в Приморье.

В церемонии имянаречения принимали участие и.о. губернатора Приморского края Вера Щербина, председатель Совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, вице-президент ПАО «НК Роснефть», генеральный директор АО «Современные технологии судостроения» Геннадий Букаев, члены экипажа танкера и другие гости.

Приветственную телеграмму участникам церемонии направил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По видеосвязи к собравшимся обратился министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Судно построено при финансовой поддержке ВЭБ.РФ, наблюдение за строительством осуществлял Российский морской регистр судоходства. Газовоз будет работать под флагом Российской Федерации в рамках долгосрочного тайм-чартерного контракта с компанией «Арктик СПГ 2». Порт приписки – Санкт-Петербург. Экипаж состоит из 29 российских моряков. Капитаном назначен Петр Митрофанов.

Проект газовозов серии разработан с учетом уникального опыта «Совкомфлота» по эксплуатации судов в суровых условиях Арктики. Характеристики судна позволят ему в круглогодичном режиме перевозить СПГ по трассам Северного морского пути, включая восточный сектор. Ледовый класс Arc7, оптимизированные обводы корпуса и эффективный пропульсивный комплекс обеспечивают газовозу высокую маневренность в ледовых условиях и высокую ледопроходимость, он способен самостоятельно двигаться в ледовых полях толщиной до 2,1 м).

Технические характеристики судна:

Грузовместимость – 172 600 куб. м СПГ

Длина – 300 м

Ширина – 48,8 м

Ледовый класс – Arc7

Мощность пропульсивного комплекса – 45 МВт (три полноповоротных винторулевых колонки по 15 МВт каждая).

«Это важное событие для отечественного транспортного и машиностроительного комплексов и в целом для страны, – отметил в приветственной телеграмме М.Мишустин. – Серийное строительство судов нового поколения способствует обновлению флота. Реализация проекта позволяет решать поставленные Президентом задачи по обеспечению устойчивой круглогодичной навигации по Северному морскому пути и стабильных перевозок внешнеторговых грузов, достижению технологического лидерства нашего государства».

«Президент поставил перед нами четкие задачи: обеспечить на СМП постоянную навигацию и укрепить суверенитет страны. Для Минтранса реализация данных планов – безусловный приоритет. И главный ключ к намеченной цели – развитие отечественного грузового флота, – заявил А.Никитин. – Сегодня мы даем имя новому арктическому танкеру-газовозу. Свое название он получил в честь человека, с именем которого связана целая эпоха в истории отечественного транспорта. Именно Константин Николаевич Посьет добился исторического решения императора о строительстве Транссибирской магистрали. Этот человек мыслил смело и смотрел далеко вперед. Символично, что сегодня новый газовоз продолжит великое дело и станет одним из флагманов на Северном морском пути».

«Это без преувеличения знаковое событие для всего российского судоходства и судостроения. Судно знаменует собой переход к серийному производству нового поколения арктического транспортного флота, остро необходимого стране, – подчеркнул С.Франк. – Примененные на судах серии технические решения доказали свою эффективность в ходе ледовых испытаний головного судна, танкера-газовоза «Алексей Косыгин», в период зимней навигации 2026 года. Растущая группировка арктического крупнотоннажного флота призвана обеспечить начало регулярного круглогодичного судоходства на всем протяжении Северного морского пути. Эта работа опирается на многолетний практический опыт ледового плавания, накопленный моряками-дальневосточниками в труднодоступном восточном секторе Арктики».

«Проект строительства газовозов нового поколения — один из ключевых и крупнейших cовместных проектов ВЭБ.РФ и «Совкомфлота», — отметил Д.Алгульян. — На российском рынке это уникальная и технологически сложная сделка, в рамках которой используются существенные меры господдержки. У ВЭБ.РФ совместно с ССК «Звезда» большие и амбициозные задачи. Мы продолжаем реализацию целого ряда инвестиционных проектов в судостроении. За последнее время несколько профинансированных судов уже вышли на маршруты».

Фото: «Совкомфлот»