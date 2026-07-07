Boskalis ввел в эксплуатацию самое большое в мире камнеукладочное судно «Windpiper», сообщает Splash. Судно предназначено для отсыпки и установки подводных скальных конструкций. Компания намерена задействовать его на проектах по созданию морских ветроэлектростанций.

Длина судна составляет 227 м, ширина – 40 м, грузоподъемность – 45,5 тыс. тонн в двух трюмах, суммарная мощность двигателей – 31 тыс. кВт. Большая грузоподъемность, отмечают в Boskalis, позволит сократить число кругорейсов между местами отгрузки и местами установки скальных конструкций.

Судно переоборудовано из другого нового судна. Модернизация проводилась под надзором специалистов Boskalis.

Фото: Shipspotting | Robbie Cox