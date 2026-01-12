Frontline обновляет флот

Frontline объявил о «стратегической инициативе по обновлению флота, включающей как приобретение новых судов, так и продажу старых».

Как сообщили SeaNews в компании, Frontline подписал соглашение о продаже десяти самых старых из своих VLCC эко-класса первого поколения, построенных в 2015-2016 годах.

Общая сумма сделки составляет 831,5 млн долларов, передача судов новому владельцу планируется в течение первого квартала 2026 года.

Чистый доход от продажи, после выплаты существующих задолженностей по этим судам, оценивается примерно в 486 млн долларов.

Одновременно Frontline заключил соглашение о приобретении девяти VLCC эко-класса последнего поколения, оборудованных скрубберами.

Продавцом выступает структура, аффилированная с Hemen Holding Limited – крупнейшим акционером Frontline. Цена сделки – 1 млрд 224 млн долларов.

Шесть судов из этих девяти в настоящее время находятся в процессе строительства на верфи Hengli, еще три – на верфи Dalian в Китае.

Семь танкеров намечены к сдаче в 2026 году начиная с третьего квартала, еще одно судно – в первом квартале 2027 и заключительное – во втором квартале 2027 года.

Финансирование планируется за счет собственных средств и долгосрочных кредитов.

По завершении обеих сделок флот Frontline будет состоять из 81 судна, включая 42 VLCC, 21 Suezmax и 18 LR2/Aframax’ов.

Фото: Shipspotting / Martin Klingsick