Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Frontline увеличил выручку в тайм-чартерном эквиваленте
02.03.2026

Frontline увеличил выручку в тайм-чартерном эквиваленте

    • Frontline опубликовал неаудированные финансовые показатели за четвертый квартал 2025 года. Как сообщили SeaNews в компании, выручка составила 624,5 млн долларов, чистая прибыль – 227,9 млн долларов, скорректированная прибыль – 230,4 млн долларов.

    Тайм-чартерный эквивалент в сегменте VLCC составил в четвертом квартале 74,2 тыс. долларов в день против 34,3 тыс. долларов в третьем квартале 2025 года, среднегодовой показатель – 47,2 тыс. долларов. В первом квартале 2026 года прогнозируется 107,1 тыс. долларов в день. Чтобы выйти в ноль, дневная выручка в тайм-чартерном эквиваленте на ближайшие 12 месяцев должна составлять 25 тыс. долларов.

    В сегменте танкеров Suezmax дневная выручка в тайм-чартерном эквиваленте в четвертом квартале 2025 года составляла 53,8 тыс. долларов против 35,1 тыс. долларов в третьем квартале, в среднем по году – 39,7 тыс. долларов. В первом квартале этого года, исходя из заключенных контрактов, ожидается 76,7 тыс. долларов. Чтобы выйти в ноль, необходимо зарабатывать в день 23,7 тыс. долларов.

    В сегменте LR2 / Aframax дневная выручка в тайм-чартерном эквиваленте в четвертом квартале 2025 года составляла 33,5 тыс. долларов против 31,4 тыс. долларов в третьем квартале, в среднем по году – 29,4 тыс. долларов. В первом квартале 2026 года прогнозируется 62,4 тыс. долларов в день. Чтобы выйти в ноль, нужно обеспечить 23,8 тыс. долларов в день.

    Фото: Shipspotting / Viktor


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.01.2026
    Frontline обновляет флот
    Продает старые VLCC, покупает новые
    FrontlineVLCCОбновление флота
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.03.2026 Возобновлен контейнерный сервис между Ростовом и Иркутском
    02.03.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2026
    02.03.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2026 снизился на 5,2%
    27.02.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 9, 2026
    27.02.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2026 в деталях
    27.02.2026 Top-25 контейнерных линий на 1 января 2026 года
    Госрегулирование Показать всё
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •