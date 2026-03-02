Frontline увеличил выручку в тайм-чартерном эквиваленте

Frontline опубликовал неаудированные финансовые показатели за четвертый квартал 2025 года. Как сообщили SeaNews в компании, выручка составила 624,5 млн долларов, чистая прибыль – 227,9 млн долларов, скорректированная прибыль – 230,4 млн долларов.

Тайм-чартерный эквивалент в сегменте VLCC составил в четвертом квартале 74,2 тыс. долларов в день против 34,3 тыс. долларов в третьем квартале 2025 года, среднегодовой показатель – 47,2 тыс. долларов. В первом квартале 2026 года прогнозируется 107,1 тыс. долларов в день. Чтобы выйти в ноль, дневная выручка в тайм-чартерном эквиваленте на ближайшие 12 месяцев должна составлять 25 тыс. долларов.

В сегменте танкеров Suezmax дневная выручка в тайм-чартерном эквиваленте в четвертом квартале 2025 года составляла 53,8 тыс. долларов против 35,1 тыс. долларов в третьем квартале, в среднем по году – 39,7 тыс. долларов. В первом квартале этого года, исходя из заключенных контрактов, ожидается 76,7 тыс. долларов. Чтобы выйти в ноль, необходимо зарабатывать в день 23,7 тыс. долларов.

В сегменте LR2 / Aframax дневная выручка в тайм-чартерном эквиваленте в четвертом квартале 2025 года составляла 33,5 тыс. долларов против 31,4 тыс. долларов в третьем квартале, в среднем по году – 29,4 тыс. долларов. В первом квартале 2026 года прогнозируется 62,4 тыс. долларов в день. Чтобы выйти в ноль, нужно обеспечить 23,8 тыс. долларов в день.

Фото: Shipspotting / Viktor