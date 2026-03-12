Информационно-аналитическое агентство
Финансовые результаты ZIM. Итоги 2023
12.03.2026

Финансовые результаты ZIM в 2025 году

    • Zim опубликовал основные операционные и финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2025 год.

    Итоги 4 квартала

    Как сообщили SeaNews в компании, объем перевозок по итогам четвертого квартала 2025 года составил 898 тыс. TEU, на 8,6% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года. Средняя величина ставки была 1333 доллара за TEU, на 29,3% ниже, чем годом ранее.

    Суммарная выручка сократилась на 31,5% до 1,5 млрд долларов, что в основном обусловлено снижением фрахтовых ставок и объема перевозок.

    Скорректированный показатель EBITDA снизился на 66,2% до 327 млн долларов. Операционная прибыль составила 143 млн против 658 млн долларов в четвертом квартале 2024 года (-78,3%), скорректированная операционная прибыль – 13 млн долларов (-98%). Снижение обусловлено в первую очередь уменьшением выручки, частично компенсированным неденежным восстановлением от обесценения.

    Чистая прибыль составила 38 млн против 563 млн долларов в четвертом квартале 2024 года (-93,3%), что обусловлено теми же факторами, что и вышеупомянутое изменение операционной прибыли.

    Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA и скорректированной операционной прибыли за четвертый квартал 2025 года составила 22% и 1% соответственно против 45% и 30% за четвертый квартал 2024 года.

    Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 375 млн против 1,2 млрд долларов в четвертом квартале 2024 года (-67,4%).

    Свободный денежный поток в отчетном периоде уменьшился на 78,7% до 232 млн долларов.

    Итоги 2025

    Суммарная выручка по итогам всего 2025 года составила 6,9 млрд долларов по сравнению с 8,4 млрд за 2024 год (-18,1%), что обусловлено главным образом снижением фрахтовых ставок и незначительным сокращением объема перевозок.

    Объем перевозок по итогам 2025 года снизился на 2,3% и составил 3,7 млн TEU. Средняя величина фрахтовой ставки была 1551 доллар за TEU, на 17,8% ниже, чем годом ранее.

    Операционная прибыль за 2025 год составила 1 млрд долларов по сравнению с 2,5 млрд за 2024 год (-59,8%). Как пояснили в компании, это с связано с вышеупомянутым падением общей выручки, частично компенсированным неденежным восстановлением от обесценения в 4 квартале 2025 года.

    Чистая прибыль за 2025 год составила 481 млн против 2,2 млрд долларов за 2024 год (-77,7%).

    Скорректированный показатель EBITDA снизился на 41,2% до 2,2 млрд долларов. Скорректированная операционная прибыль составила 885 млн против 2,5 млрд долларов в 2024 году (-65,3%).

    Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA и скорректированной операционной прибыли за 2025 год составила 31% и 13% соответственно против 44% и 30% за 2024 год.

    Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 2,3 млрд против 3,8 млрд долларов за 2024 год (-38,7%).

    Свободный денежный поток в отчетном периоде уменьшился на 43,2% до 2 млрд долларов.

    По словам CEO компании Эли Гликмана, ZIM достиг высоких финансовых результатов в 2025 году, что позволило выплатить акционерам значительные дивиденды. Успех обусловлен стратегией модернизации флота, внедрением инноваций (включая СПГ-технологии и цифровые инструменты, такие как BI и ИИ) и гибким коммерческим подходом.

    Фото: ZIM


