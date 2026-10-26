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Suez Canal shipspot Sorin Tițu 5
26.10.2026

В Суэцком канале ужесточаются требования к возрастным судам

    • Администрация Суэцкого канала ввела обязательные инспекции и проверки для судов возрастом 25 лет и старше. По информации Splash24/7, новые правила уже вступили в силу.

    Разрешение на прохождение канала возрастным судам выдается только после проверки, при этом все установленные сборы должны быть оплачены заранее.

    Если с момента предыдущей проверки прошло менее 6 месяцев, судно освобождается от повторной проверки – при условии, что не было выявлено каких-либо дефектов, несоответствий или поломок.

    Новые требования распространяются на все типы судов. Сколько будут стоить такие проверки и сколько времени они займут, не сообщается. Но очевидно, что при планировании рейсов возрастных потребуется закладывать дополнительные средства на оплату соответствующих сборов и время на прохождение проверки.

    Фото: Shipspotting / Sorin Tițu


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