Еще 20 megamax’ов для MSC

MSC разместила заказ на 20 мегаконтейнеровозов вместимостью 24 тыс. TEU на верфи Hengli Heavy Industries в Даляне, сообщает Splash24/7 со ссылкой на Linerlytica.

Стоимость заказов, сроки строительства и технические характеристики судов не раскрываются.

С момента подписания в 2024 году соглашения о стратегическом сотрудничестве между MSC и Hengli Heavy Industries, линия разместила на этой верфи значительный объем заказов.

С учетом нового заказа, портфель заказов MSC на контейнеровозы вместимостью свыше 20 тыс. TEU на Hengli составляет 62 единицы.

По оценке Alphaliner, по состоянию на конец сентября линия оперировала флотом суммарной вместимостью 7,4 млн TEU, а ее портфеле заказов составлял 2,94 млн TEU.

Фото: Shipspotting / Stan Muller