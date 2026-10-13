HD Hyundai Heavy Industries разработал новую систему крепления контейнеров

HD Hyundai построил первый в мире контейнеровоз, на котором не потребуется вручную закреплять контейнеры. Как сообщает Splash24/7, судно вместимостью 13 тыс. TEU передано CMA CGM.

Система Lashing-Free разработана HD Hyundai Heavy Industries. Строительство контейнеровоза осуществлялось на верфи HD Hyundai Samho.

Фишка, если мы все правильно поняли, заключается в том, что направляющие ячеек в трюмах выведены над палубой, между направляющими устанавливаются портативные стойки, размер которых соответствует 40-футовыому контейнеру, что позволяет использовать при их установке те же краны, которыми выполняется погрузка и выгрузка контейнеров.

Судно прошло ходовые испытания в сентябре. В HD Hyundai утверждает, что использование разработанной ими системы крепления контейнеров не только снижает риск смещения и падения контейнеров, но и уменьшает вибрацию при движении судна и позволяет более чем на 10% увеличить все груза, размещаемого на палубе.

В настоящее время ведется работа над новой версией системы Lashing-Free, также планируется применить технологию при строительстве контейнеровозов малой и средней вместимости.

Фото: Splash24/7 / HD Hyundai