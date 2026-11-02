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Регулярный контейнерный сервис из Новороссийска в Китай
02.11.2026

Регулярный контейнерный сервис из Новороссийска в Китай

    • Транспортный оператор ГК «Дело» (входит в госкорпорацию «Росатом») Рускон запустил регулярный мультимодальный контейнерный сервис из Новороссийска в Китай через Дальний Восток.

     Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», первый контейнерный поезд по маршруту Новороссийск – Находка прибыл на терминал Глобал Портс (стивидорный холдинг ГК «Дело») в бухте Врангеля 1 ноября. Состав из 76 сорокафутовых контейнеров с партией льна общим весом около 2 тыс. тонн был отправлен с терминала Рускон в Новороссийске. Далее контейнеры морем будут доставлены в порт Тяньцзинь (КНР).

     «Комбинированная схема доставки через терминал Глобал Портс на Дальнем Востоке позволяет обеспечить транзитные сроки до 20-25 дней и предоставить клиентам доступ к разветвленной сети регулярных морских линий в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», – отметил первый вице-президент компании Михаил Полуянов.

    В настоящее время на терминале Рускон в Новороссийске ведется формирование второго и третьего составов. В ближайших планах компании – расширение номенклатуры перевозимых грузов и выход на регулярность отправок не реже одного раза в неделю.

    Фото: пресс-служба ГК «Дело»


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