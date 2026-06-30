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FESCO подписалась с Huayuan International Land Port (Datong) Group
30.06.2026

FESCO подписалась с Huayuan International Land Port (Datong) Group

    • Транспортная группа FESCO и китайская Huayuan International Land Port (Datong) Group подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие железнодорожных контейнерных перевозок между Россией и Китаем, сообщили SeaNews в FESCO.

    Подписание документа состоялось на площадке международной выставки Transport Logistic China в Шанхае.

    Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в сфере железнодорожной логистики, организации контейнерных перевозок как в импортном, так и экспортном направлениях, а также совместную проработку новых логистических решений через сухопутные погранпереходы.

    Партнерство с Huayuan International Land Port (Datong) Group позволит FESCO активнее развивать железнодорожные контейнерные сервисы через провинцию Шаньси – один из важных логистических регионов северного Китая, отметили в FESCO. Компания входит в состав Huayuan International Land Port Group, одного из восьми крупнейших логистических предприятий Китая, и управляет международным сухим портом в городе Датун.

    Фото: FESCO


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