Продлен временный запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями

Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 января 2027 года включительно. Документ опубликован на сайте правительства.

«Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке»,- поясняется в документе.

Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. При этом для непосредственных производителей дизельного и судового топлива и газойлей ограничение было введено по 31 октября 2026 года.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 30 июля 2026 года № 954.