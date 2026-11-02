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Продлен временный запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями
02.11.2026

Продлен временный запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями

    • Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 января 2027 года включительно. Документ опубликован на сайте правительства.

    «Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке»,- поясняется в документе.

    Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. При этом для непосредственных производителей дизельного и судового топлива и газойлей ограничение было введено по 31 октября 2026 года.

    Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 30 июля 2026 года № 954.


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