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Министр транспорта идет на должность вице-премьера
19.10.2026

Министр транспорта идет на должность вице-премьера

    • По итогам встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным принят ряд решений по изменению кадрового состава кабинета министров.

    Как сообщает пресс-служба Правительства в своем макс-канале, в соответствии с Конституцией Российской Федерации М.Мишустин направил на утверждение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации согласованные с главой государства кандидатуры.

    В частности, на должность заместителя Председателя Правительства, курирующего в том числе развитие транспортного комплекса, предложена кандидатура министра транспорта Андрея Никитина.

    На должность министра транспорта предложена кандидатура руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

    На должность заместителя Председателя Правительства – руководителя аппарата Правительства предложена кандидатура первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой.

    На должность заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

    В структуре Правительства появляется новая должность – заместитель Председателя Правительства – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова.

    Фото: пресс-служба Кремля


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