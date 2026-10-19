Министр транспорта идет на должность вице-премьера

По итогам встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным принят ряд решений по изменению кадрового состава кабинета министров.

Как сообщает пресс-служба Правительства в своем макс-канале, в соответствии с Конституцией Российской Федерации М.Мишустин направил на утверждение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации согласованные с главой государства кандидатуры.

В частности, на должность заместителя Председателя Правительства, курирующего в том числе развитие транспортного комплекса, предложена кандидатура министра транспорта Андрея Никитина.

На должность министра транспорта предложена кандидатура руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

На должность заместителя Председателя Правительства – руководителя аппарата Правительства предложена кандидатура первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой.

На должность заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

В структуре Правительства появляется новая должность – заместитель Председателя Правительства – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова.

Фото: пресс-служба Кремля