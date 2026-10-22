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МТр А Никитин
22.10.2026

А.Никитин назначен заместителем Председателя Правительства

    • Указом Президента Российской Федерации от 22.10.2026 №766 Андрей Никитин назначен заместителем Председателя Правительства РФ.

    Напомним. кандидатура А.Никитина на пост заместителя Председателя Правительства РФ предложена Председателем Правительства Михаила Мишустина и одобрена Президентом и Государственной Думой РФ.

    А.Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. Окончил Государственный университет управления, специальность «Государственное и муниципальное управление», доктор экономических наук.

    В 2000-2011 годах трудился на руководящих должностях в коммерческих организациях, с 2002 по 2011 год работал в группе компаний «Рускомпозит», производящей стекловолокно, композиты и геосинтетические вматериалы, В 2011-2017 годах занимал должность генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

    13 февраля 2017 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области, 11 сентября 2022 года переизбран на второй срок.

    7 февраля 2025 года назначен заместителем министра транспорта Российской Федерации, курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития.

    7 июля 2025 года назначен исполняющим обязанности министра транспорта Российской Федерации, с 8 июля 2025 года занимал пост министра транспорта Российской Федерации.

    Указ Президента Российской Федерации от 22.10.2026 N 766 «О Заместителе Председателя Правительства Российской Федерации»

    Фото: Министерство транспорта РФ


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