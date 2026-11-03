Назначена ВрИО руководителя Росавиации

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Наталью Андрианову врио руководителя Росавиации, сообщило Министерство транспорта в своем макс-канале.

Н.Андрианова родилась в 1979 году в Москве. Окончила Московский государственный технический университет гражданской авиации по специальности «менеджмент». Затем получила учёную степень кандидата экономических наук.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта Н.Андрианова работает с 2004 года, пройдя путь от ведущего специалиста до заместителя руководителя, на должность которого была назначена в 2021 году.

Фото: Минтранс России