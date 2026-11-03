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МТр Нат АНдрианова
03.11.2026

Назначена ВрИО руководителя Росавиации

    • Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Наталью Андрианову врио руководителя Росавиации, сообщило Министерство транспорта в своем макс-канале.

    Н.Андрианова родилась в 1979 году в Москве. Окончила Московский государственный технический университет гражданской авиации по специальности «менеджмент». Затем получила учёную степень кандидата экономических наук.

    В Федеральном агентстве воздушного транспорта Н.Андрианова работает с 2004 года, пройдя путь от ведущего специалиста до заместителя руководителя, на должность которого была назначена в 2021 году.

    Фото: Минтранс России


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