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ПРав нефтехим производство
03.11.2026

Запрет на вывоз отдельных видов нефтехимической продукции

    • Подписано постановление о введении временного запрета на вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза отдельных видов нефтехимической продукции. Как отмечается в сообщении пресс-службы Правительства, решение направлено на поддержание стабильного обеспечения сырьём российских промышленных предприятий.

    Ограничение введено на три месяца и распространяется на вывоз каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола, фенола. Они используются в том числе при производстве лакокрасочных покрытий для авто-, авиа-, судо- и железнодорожного машиностроения, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий и изоляционных материалов для кабельной продукции, в медицинской промышленности.

    Запрет не будет распространяться на вывоз нефтехимической продукции в рамках международных транзитных перевозок, на поставки по линии международной гуманитарной помощи, а также для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.

    Фото: пресс-служба Правительства РФ


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