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Первая партия российской пшеницы из Новороссийска в Колумбию
12.08.2026

Первая партия российской пшеницы из Новороссийска в Колумбию

    • 19 июля 2026 года специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали 5 партий российской мягкой пшеницы общим объемом 16 тыс. тонн, предназначенных для экспорта в Колумбию из порта Новороссийск, сообщили SeaNews в филиале. Прямые поставки отечественной пшеницы из Новороссийска в эту латиноамериканскую республику не осуществлялись с 2023 года, отметили в ведомстве.

    Колумбия практически не производит собственную коммерческую пшеницу и критически зависит от импорта, ежегодно закупая на внешних рынках 2-2,2 млн тонн. Около 70% этого объема направляется на производство хлебопекарной и кондитерской муки, для чего импортеры приобретают зерно со средним и высоким содержанием протеина – аналог российской мягкой пшеницы 3-го класса.

    Возобновление поставок отечественного зерна удачно дополняет сложившийся контекст двусторонней торговли, отметили в Новороссийском филиале ЦОК АПК: основу российского экспорта в Колумбию традиционно составляют минеральные удобрения, в то время как обратными рейсами поставляются кофе, бананы и цветы. Отгруженная из Новороссийска партия полностью отвечает коммерческим спецификациям контракта местных мукомолов.

    Фото: Новороссийский филиал ЦОК АПК


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