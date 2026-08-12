Первая партия российской пшеницы из Новороссийска в Колумбию

19 июля 2026 года специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали 5 партий российской мягкой пшеницы общим объемом 16 тыс. тонн, предназначенных для экспорта в Колумбию из порта Новороссийск, сообщили SeaNews в филиале. Прямые поставки отечественной пшеницы из Новороссийска в эту латиноамериканскую республику не осуществлялись с 2023 года, отметили в ведомстве.

Колумбия практически не производит собственную коммерческую пшеницу и критически зависит от импорта, ежегодно закупая на внешних рынках 2-2,2 млн тонн. Около 70% этого объема направляется на производство хлебопекарной и кондитерской муки, для чего импортеры приобретают зерно со средним и высоким содержанием протеина – аналог российской мягкой пшеницы 3-го класса.

Возобновление поставок отечественного зерна удачно дополняет сложившийся контекст двусторонней торговли, отметили в Новороссийском филиале ЦОК АПК: основу российского экспорта в Колумбию традиционно составляют минеральные удобрения, в то время как обратными рейсами поставляются кофе, бананы и цветы. Отгруженная из Новороссийска партия полностью отвечает коммерческим спецификациям контракта местных мукомолов.

Фото: Новороссийский филиал ЦОК АПК