На поддержку рыбохозяйственного комплекса выделят средства из госбюджета

Около 200 млн рублей будет направлено из федерального бюджета на развитие рыбохозяйственного комплекса. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Выделенные средства пойдут на обновление инфраструктуры и приобретение необходимого оборудования для повышения надежности работы отраслевых информационных систем. «Такие системы позволяют вести мониторинг деятельности рыбопромысловых судов и состояния водных биологических ресурсов, обрабатывать информацию, необходимую для предприятий отрасли», — говорится в пресс-релизе.

«Рассчитываем, что это позволит обеспечить бесперебойную работу цифровых платформ, а также поможет повысить эффективность предприятий, которые занимаются рыбным промыслом», – отметил М. Мишустин на совещании с вице-премьерами 2 ноября.

Фото: пресс-служба правительства РФ