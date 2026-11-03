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На поддержку рыбохозяйственного комплекса выделят средства из госбюджета
03.11.2026

На поддержку рыбохозяйственного комплекса выделят средства из госбюджета

    • Около 200 млн рублей будет направлено из федерального бюджета на развитие рыбохозяйственного комплекса. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    Выделенные средства пойдут на обновление инфраструктуры и приобретение необходимого оборудования для повышения надежности работы отраслевых информационных систем. «Такие системы позволяют вести мониторинг деятельности рыбопромысловых судов и состояния водных биологических ресурсов, обрабатывать информацию, необходимую для предприятий отрасли», — говорится в пресс-релизе.

    «Рассчитываем, что это позволит обеспечить бесперебойную работу цифровых платформ, а также поможет повысить эффективность предприятий, которые занимаются рыбным промыслом», – отметил М. Мишустин на совещании с вице-премьерами 2 ноября.

    Фото: пресс-служба правительства РФ


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