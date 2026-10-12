Частично снят запрет на экспорт дизельного топлива

Правительство РФ приняло решение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива из России, сообщает пресс-служба Правительства.

Решение принято во исполнение договорённостей Президента России Владимира Путина и Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Оно вступило в силу 10 октября и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива.

Во исполнение принятого решения российские нефтяные компании по согласованию с Правительством незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизельного топлива с зарубежными контрагентами.

«Указанное решение не затронет интересы российских потребителей. Дизельное топливо в России производится из российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. Объёмы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объёмах на мировой рынок», – отметил вице-премьер Александр Новак.

Запрет на экспорт дизельного топлива, распространяющийся только на непроизводителей, действовал в России с 31 января 2026 года, напомнили в пресс-службе Правительства. С 9 июля Правительство ужесточило ограничения, распространив их на непосредственных производителей.

Фото: Правительство РФ