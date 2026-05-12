Экспорт растительного масла через порты Краснодарского края

    • В январе-апреле 2026 года специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердили качество и безопасность семи экспортных партий льняного масла общим объемом более 7,6 тыс. тонн. Как сообщили SeaNews в ведомстве, весь объем этой продукции был отгружен в Китайскую Народную Республику.

    Экспорт растительного масла через порты Краснодарского краяВ прошлом году первая крупная партия льняного масла была отправлена на экспорт только в середине июля. В этом же сезоне масштабные отгрузки начались с первых месяцев года.

    В целом за январь-апрель лаборатории Новороссийского филиала проверили более 450 тыс. тонн растительных масел (подсолнечное, рапсовое, соевое, льняное), предназначенных для экспорта.

    Основной объем экспорта традиционно формирует подсолнечное масло – исследовано 47 партий общим весом 392,6 тыс. тонн. Главными покупателями остаются Индия (более 241 тыс. тонн) и Турция (более 126 тыс. тонн). Значительные объемы также направляются в страны Ближнего Востока и Северной Африки: Египет, Тунис, Иорданию, Ливан, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

    Объемы экспорта соевого масла увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 21,9 тыс. тонн. Отгрузки российского рапсового масла за четыре месяца составили 21,9 тыс. тонн и были направлены в Тунис, Индию и Саудовскую Аравию.

    Фото: Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК»


