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Возобновлен экспорт плавленого сыра с Алтая в КНР
08.07.2026

Возобновлен экспорт плавленого сыра с Алтая в КНР

    • Алтайские сыроделы возобновили экспорт плавленого сыра в Китай, сообщает Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    За пять месяцев 2026 года предприниматели Алтайского края направили в КНР более 49 тонн плавленого сыра общей стоимостью свыше 22,5 млн рублей. В аналогичном периоде прошлого года экспорт такой продукции местными предпринимателями в Китай не осуществлялся.

    Всего с начала года регион экспортировал более 229 тонн различных сыров стоимостью 114 млн рублей в 6 стран мира. Ключевыми импортерами остаются Казахстан и Киргизия.

    Фото: ФТС


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