Возобновлен экспорт плавленого сыра с Алтая в КНР

Алтайские сыроделы возобновили экспорт плавленого сыра в Китай, сообщает Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

За пять месяцев 2026 года предприниматели Алтайского края направили в КНР более 49 тонн плавленого сыра общей стоимостью свыше 22,5 млн рублей. В аналогичном периоде прошлого года экспорт такой продукции местными предпринимателями в Китай не осуществлялся.

Всего с начала года регион экспортировал более 229 тонн различных сыров стоимостью 114 млн рублей в 6 стран мира. Ключевыми импортерами остаются Казахстан и Киргизия.

Фото: ФТС