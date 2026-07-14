Российский экспорт и импорт, 5 месяцев 2026

По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-мае 2026 года составил 295,7 млрд долларов США, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

По сравнению с прошлым годом произошел рост на 8,3%, в том числе экспорт увеличился на 8,5% до 177,4 млрд долларов, импорт – на 8,1% до 118,3 млрд долларов.

Основу российского экспорта в январе-мае 2026 года составляли минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 54,2%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары, доля которых составила 48,6%.

Основными торговыми партнерами России, по данным ФТС, были страны Азиатского региона, доля которых в общем объеме товарооборота составляла 74,8%, при этом по сравнению с показателем января-мая 2025 года товарооборот с ними вырос на 12,4%.

На долю европейских стран приходилось 18% товарооборота, рост составил 0,2%, на страны Американского континента – 3,7%, снижение на 5,6%, на страны Африки – 3,4%, снижение на 9,5%.

Фото: ФТС