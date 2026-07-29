Почти 13 тонн алтайского мёда на экспорт в Сербию

В испытательной лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» провели комплекс испытаний крупной партии натурального мёда в фасованном виде, сообщили SeaNews в пресс-службе филиала. Продукция изготовлена в Калманском районе Алтайского края и предназначена для поставки в Сербию. Общий объём партии – 12,8 тонн, что составило 28,5 тыс. ед. в упаковке.

По результатам исследований продукт был признан соответствующим нормам безопасности. 15 июля партия мёда получила ветеринарно-сопроводительные документы и была допущена к экспорту.

С начала 2026 года алтайские производители отправили за границу более 70 тонн натурального мёда. Помимо Сербии, экспорт осуществлялся в Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Китай, Монголию, Афганистан, Польшу, Германию, Японию, США и Канаду.

Фото: ЦОК АПК / сгенерировано ИИ