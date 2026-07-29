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29.07.2026

Почти 13 тонн алтайского мёда на экспорт в Сербию

    • В испытательной лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» провели комплекс испытаний крупной партии натурального мёда в фасованном виде, сообщили SeaNews в пресс-службе филиала. Продукция изготовлена в Калманском районе Алтайского края и предназначена для поставки в Сербию. Общий объём партии – 12,8 тонн, что составило 28,5 тыс. ед. в упаковке.

    По результатам исследований продукт был признан соответствующим нормам безопасности. 15 июля партия мёда получила ветеринарно-сопроводительные документы и была допущена к экспорту.

    С начала 2026 года алтайские производители отправили за границу более 70 тонн натурального мёда. Помимо Сербии, экспорт осуществлялся в Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Китай, Монголию, Афганистан, Польшу, Германию, Японию, США и Канаду.

    Фото: ЦОК АПК / сгенерировано ИИ


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