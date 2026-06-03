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Экспорт кукурузы через порты Кубани, 5 месяцев 2026
03.06.2026

Экспорт кукурузы через порты Кубани, 5 месяцев 2026

    • За 5 месяцев 2026 года специалистами Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовано для целей экспорта 198 тыс. тонн кукурузы, сообщили SeaNews в филиале. Этот показатель существенно превышает объемы аналогичного периода прошлого года (20,1 тыс. тонн), когда экспорт кукурузы был незначительным.

    «В 2026 году мы наблюдаем расширение географии сбыта до пяти государств. Турция остается основным направлением отгрузок: на эту страну пришлось 86% всего экспорта продукции – 169,4 тыс. тонн. Остальные партии направлены на рынки Ливана, Албании, Египта и Вьетнама. С января по май прошлого года весь объем экспортных поставок был ориентирован на покупателей из Турции», – рассказала директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева.

    Отгрузки в текущем году приобрели характер стабильных ежемесячных поставок. Пиковые значения по перевалке через порты Краснодарского края зафиксированы в марте и январе. Объемы экспорта в эти месяцы составили 70,6 тыс. тонн и 60,7 тыс. тонн соответственно. В феврале, апреле и мае показатели отгрузок находились на стабильном уровне от 17,6 до 25,3 тыс. тонн.

    Как поясняют в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», положительная динамика отгрузок кукурузы в 2026 году обусловлена комплексом мер стимулирования.

    На внутреннем рынке мощным стимулом послужило весеннее обнуление экспортных пошлин и существенный рост валового сбора – по итогам 2025 года урожай кукурузы в России увеличился до 14,8 млн тонн против 13,96 млн тонн в 2024 году. Также Постановлением Правительства РФ №2089 базовая квота на экспорт основных зерновых культур – пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы – в 2026 году была установлена на уровне 20 млн тонн. Дополнительно Постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2026 года №393 утверждена квота еще на 5 млн тонн для этих видов зерна.

    Важным внешним фактором стало частичное смягчение импортных ограничений Турцией: с 20 апреля по 31 июля текущего года правительство страны открыло тарифную квоту на 3 млн тонн кукурузы, снизив пошлину для этого объема с заградительных 130% до 5% (однако вне этой квоты сохраняется барьерная ставка 130%).

    Фото: ЦОК АПК


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