Экспорт пшеницы через порты Краснодарского края, 6 месяцев 2026

В первом полугодии 2026 года специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали перед отгрузкой на экспорт 14,4 млн тонн российской мягкой пшеницы, что на 65% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили SeaNews в филиале. Объем проверенных партий увеличился на 6,1 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

На эту культуру традиционно приходится 80,5% всего аграрного экспорта, проходящего оценку безопасности в лабораториях филиала перед перевалкой через портовые хабы Кубани (морской порт Новороссийск, рейдовый перегрузочный комплекс «Кавказ», морские порты Тамань, Ейск, Туапсе, Кавказ и Темрюк).

Пик отгрузок в этом году пришелся на начало весны. В марте лаборатории подтвердили безопасность рекордных 3,7 млн тонн пшеницы, в 3 раза больше объемов того же месяца прошлого года (1,1 млн тонн). Существенный рост зафиксирован также в мае – 2,5 млн тонн против 1,6 млн тонн годом ранее.

«Мы видим интересную динамику в распределении экспортных поставок. Хотя абсолютным лидером рынка остается Египет, куда направлено более 4,5 млн тонн зерна (31% от всех партий), на второе место поднялся Судан, увеличивший объем закупок более чем в два раза – 1,24 млн тонн против 539 тыс. тонн в 2025 году. Замыкает тройку крупнейших покупателей Турция с объемом свыше 1,22 млн тонн», – рассказала директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева.

В этом сезоне наблюдается выраженная тенденция к увеличению темпов отгрузки в страны Восточной Африки. В пятерку крупнейших стран-покупателей вошла Кения, закупившая свыше 1 млн тонн пшеницы, годом ранее эта страна не входила даже в топ-15.

Значительные объемы зерна прошли лабораторную проверку для отправки в Саудовскую Аравию (1,07 млн тонн) и Израиль (754 тыс. тонн), стабильные закупки фиксируются со стороны Объединенных Арабских Эмиратов (552 тыс. тонн), Ливии (320 тыс. тонн) и Йемена (306 тыс. тонн). Также российская пшеница направлялась на Шри-Ланку (271 тыс. тонн) и в Мозамбик (211 тыс. тонн).

Всего с начала года пшеница поставлялась в 41 страну, при этом отечественным экспортерам удалось открыть два новых направления. Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» впервые в текущем году исследовали партии, предназначенные для Таиланда и Мадагаскара (ранее поставки пшеницы в эти страны не осуществлялись).

«География поставок расширяется, при этом требования стран-импортеров к безопасности продукции становятся все более жесткими. На первый план выходят нормативы по отсутствию карантинных объектов, в том числе семян сорных растений, а также строгий контроль за остаточным количеством пестицидов», – отметила Л.Кугушева.

Фото: Новороссийский филиал ЦОК АПК