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В Черном море потоплен контейнеровоз FESCO
03.08.2026

Возобновлены поставки гороха в Пакистан через Петербург

    • 23 июля под контролем специалистов Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» впервые за 7 лет был отгружен в Пакистан горох российского происхождения. Как сообщили SeaNews в филиале, общий вес партии составил 438 тонн.

    В лаборатории филиала продукцию исследовали на показатели качества и безопасности, наличие карантинных объектов, а также провели ее фумигацию.

    По результатам испытаний горох соответствует требованиям, предъявляемым страной-импортером. На партию оформлены документы, подтверждающие безопасность и качество продукции.

    Всего с начала года испытательной лабораторией Санкт-Петербургского филиала исследовано более 1,1 млн тонн экспортируемого зерна и продуктов его переработки, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Пакистан стал 22-й страной, в которую под контролем специалистов филиала через порты Ленинградской области в 2026 году экспортировали зерно и продукты его переработки. Среди других получателей – страны Африки, Ближнего Востока, Центральной, Южной и Северной Америки, а также Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии.

    Фото: Санкт-Петербургский филиал ЦОК АПК


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