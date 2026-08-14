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14.08.2026

Экспортные перевозки удобрений по жд, июль 2026

    • Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам июля 2026 года увеличились на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила компания в своем макс-канале, их объем составил рекордные 3,7 млн тонн.

    БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов – 3,4 млн тонн, на 6,4% больше, чем годом ранее. В том числе в направлении портов Северо-Запада было отправлено 3 млн тонн (+5,5%), Юга – 357 тыс. тонн (+17,5%).

    Во внутрироссийском сообщении отправлено 2,4 млн тонн удобрений, на 3,3% больше, чем годом ранее.

    Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (1,6 млн тонн), Мурманской области (1,4 млн тонн) и Вологодской области (702 тыс. тонн).

    Всего в июле 2026 года на сети железных дорог было погружено 6,1 млн тонн химических и минеральных удобрений – на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    В том числе в контейнерах было перевезено 339 тыс. тонн (12,5 тыс. TEU, -10,5%).

    Фото: РЖД


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