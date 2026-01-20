Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Бангладеш получил гуманитарные удобрения от «Уралхима»
20.01.2026

Бангладеш получил гуманитарные удобрения от «Уралхима»

    • Группа «Уралхим» передала 30 тыс. тонн хлористого калия в виде благотворительной поставки Республике Бангладеш на официальной церемонии, состоявшейся 19 января в столице страны Дакке.

    Как сообщили SeaNews в компании, в мероприятии приняли участие советник временного правительства Бангладеш, курирующий министерство сельского хозяйства, Мухаммед Джахангир Алам Чоудхури, посол России в Бангладеш Александр Хозин и представители группы «Уралхим».

    Напомним, доставка удобрения, ранее хранившегося в Латвии, была реализована при содействии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, которая зафрахтовала судно для транспортировки партии. По аналогии с предыдущими гуманитарными отправками, Группа «Уралхим» покрыла транспортные и иные расходы. 

    Это уже седьмая благотворительная поставка «Уралхима» развивающимся странам. C конца 2022 года Группа безвозмездно направила порядка 220 тыс. тонн минеральных удобрений государствам, столкнувшимся с острой нехваткой продовольствия. Почти 200 тыс. тонн из этого объема были доставлены на судах, зафрахтованных ВПП, из портов и складов на территории Европейского Союза в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве, Шри-Ланку и теперь в Бангладеш.

    Фото: «Уралхим»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.01.2026
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-октябрь 2025
    Польша увеличила поставки из России больше чем на треть.
    Только для подписчиков
    2025Евросоюзморской экспортУдобрения
    0


  •  

    Pioneer AI

    Сократите ФОТ
    на 40-60%

    AI-агент для логистики: автоматизация 80% рутинных звонков и переписок.

    • Работает 24/7 без выходных
    • Мгновенные ответы клиентам
    • Интеграция с вашей ERP
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.01.2026 Кто в Суэц, кто из Суэца
    20.01.2026 Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 снизился на 7%
    19.01.2026 Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 в деталях
    19.01.2026 FESCO расширяет ротацию на сервисе FCDL-1
    19.01.2026 Все порты Финляндии, 11 месяцев 2025
    19.01.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    12.01.2026 Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    30.12.2025 Назначение в Росморречфлоте
    30.12.2025 Новая квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    30.12.2025 Как будут работать таможенные посты СЗТУ на каникулах
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •