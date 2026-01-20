Бангладеш получил гуманитарные удобрения от «Уралхима»

Группа «Уралхим» передала 30 тыс. тонн хлористого калия в виде благотворительной поставки Республике Бангладеш на официальной церемонии, состоявшейся 19 января в столице страны Дакке.

Как сообщили SeaNews в компании, в мероприятии приняли участие советник временного правительства Бангладеш, курирующий министерство сельского хозяйства, Мухаммед Джахангир Алам Чоудхури, посол России в Бангладеш Александр Хозин и представители группы «Уралхим».

Напомним, доставка удобрения, ранее хранившегося в Латвии, была реализована при содействии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, которая зафрахтовала судно для транспортировки партии. По аналогии с предыдущими гуманитарными отправками, Группа «Уралхим» покрыла транспортные и иные расходы.

Это уже седьмая благотворительная поставка «Уралхима» развивающимся странам. C конца 2022 года Группа безвозмездно направила порядка 220 тыс. тонн минеральных удобрений государствам, столкнувшимся с острой нехваткой продовольствия. Почти 200 тыс. тонн из этого объема были доставлены на судах, зафрахтованных ВПП, из портов и складов на территории Европейского Союза в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве, Шри-Ланку и теперь в Бангладеш.

Фото: «Уралхим»