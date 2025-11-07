Информационно-аналитическое агентство
Уралхим отправил гуманитарную партию удобрений в Бангладеш
07.11.2025

Уралхим отправил гуманитарную партию удобрений в Бангладеш

    • Группа «Уралхим» сообщила, что направила в Бангладеш 30 тыс. тонн хлористого калия в качестве благотворительной партии.

    Поставка удобрений, ранее хранившихся в Латвии, реализована при содействии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, которая зафрахтовала судно для транспортировки груза. По аналогии с предыдущими гуманитарными отправками, «Уралхим» оплатил морской фрахт и прочие сопутствующие расходы.

    Это седьмая благотворительная поставка удобрений Группы развивающимся странам. C конца 2022 года «Уралхим» безвозмездно направил порядка 220 тыс. тонн минеральных удобрений государствам, столкнувшимся с острой нехваткой продовольствия. Почти 200 тыс. тонн из этого объема были отправлены из европейских портов и складов на судах, зафрахтованных ВПП, в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве, Шри-Ланку и теперь в Бангладеш.

    Фото: «Уралхим»


  •  




