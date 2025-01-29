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ЕС намерен ввести пошлины на ряд сельхозпродукции и удобрений из РФ и Беларуси
29.01.2025

ЕС намерен ввести пошлины на ряд сельхозпродукции и удобрений из РФ и Беларуси

    • Европейская комиссия предложила ввести пошлины на ряд сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси , а также на определенные азотные удобрения. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

    «Сельскохозяйственная продукция, затронутая новыми тарифами, составляет 15% сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году, который еще не облагался повышенным тарифом. После принятия Советом весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться пошлинами ЕС», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

    Таким образом в Евросоюзе рассчитывают снизить зависимость от импорта из России и Беларуси уменьшить риски для продовольственной безопасности ЕС, а также «поддержать рост внутреннего производства и помочь пострадавшей от энергетического кризиса индустрии удобрений ЕС».

    «Предложение включает и смягчающие меры, если фермеры ЕС увидят существенное повышение цен на удобрения», — уточняется в документе.

    В Еврокомиссии подчеркнули, что экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны остается неизменным. «Транзит всей сельхозпродукции и удобрений из России и Беларуси в третьи страны остается неизменным в соответствии с обязательством ЕС по содействию продовольственной безопасности в глобальном масштабе, в частности, для развивающихся стран. Это означает, что операции по купле-продаже российской сельскохозяйственной продукции остаются неизменными, как и ее хранение на таможенных складах ЕС, транспортировка на судах ЕС или предоставление услуг страхования и финансирования», — говорится в заявлении.

    Предложение Еврокомиссии будет рассмотрено Европейским парламентом.

    Фото: ИК Химтехнология


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