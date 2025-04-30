Россию и КНДР соединит автомобильный мост

В Приморском крае начинается строительство мостового перехода через реку Туманную. Автомобильный мост соединит Россию и Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщает пресс-служба правительства РФ. Сейчас между Россией и КНДР действует только железнодорожный мост и авиасообщение. Автомобильный мост позволит увеличить грузопоток и развивать пассажирские перевозки.

Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) – 4,7 км. Длина непосредственно самого моста – 1 км. Длина российской стороны составляет 424 м, корейской – 581 м. Ширина моста – 7 м (две полосы движения).

Ориентировочное время строительства – полтора года.

Около мостового перехода оборудуют автомобильный пункт пропуска.

«Это по‑настоящему знаковый этап для российско-корейских отношений. Его значение выходит далеко за рамки просто инженерной задачи. Он символизирует наше общее стремление к укреплению дружественных, добрососедских отношений, наращиванию межрегионального сотрудничества. Мы создаём надежную основу для более тесной кооперации, дорогу для открытого и плодотворного диалога, сближения наших народов, роста числа поездок, встреч, обмена новыми впечатлениями, знакомства с историей и традициями России и Северной Кореи», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин на церемонии в режиме онлайн начала строительства.

По его словам, ключевой приоритет для обеих стран – строительство мостового перехода, через который пойдет круглогодичное автомобильное движение. Сейчас единственный действующий маршрут – это железнодорожное сообщение по мосту Дружбы через реку Туманную. Но его возможностей уже недостаточно.

Особое значение будущий мост имеет для российского Дальневосточного федерального округа, и прежде всего для Приморского края, где появятся дополнительные возможности для предприятий и местных жителей. Начнет активнее развиваться транспортная и логистическая инфраструктура.

«Еще один путь, который здесь будет проложен, позволит предпринимателям существенно нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки, обеспечит надежные и стабильные поставки различной продукции, что будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между нашими странами», — резюмировал премьер-министр.

Фото: пресс-служба правительства РФ