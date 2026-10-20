В России впервые оцифровали речные грузопотоки – Минтранс

СИЦ Минтранса завершил промежуточный этап эксперимента «Цифровая река», сообщила пресс-служба министерства в своем макс-канале. С апреля по июль 2026 года три перевозчика – «Волжское пароходство», «Енисейское речное пароходство» и «Пола Райз» – выполнили 24 рейса и перевезли около 70 тыс. тонн грузов. Суда прошли более 7 тыс. км по Енисейскому и семи бассейнам европейской части России.

Проект позволяет получить полную картину перевозки. Данные о грузах из электронных транспортных накладных объединяются с треками движения судов и поступают в АСУ ТК. Прототип отображает грузопотоки на карте водных путей, рассчитывает задержки и выявляет участки, требующие анализа. На одном из маршрутов система определила четыре потенциальных «узких места». Эти сведения помогут планировать развитие портовой инфраструктуры.

По оценке СИЦ, модель сокращает время оформления и сверки документов на 50-70%. Эксперимент уже расширили на мультимодальные перевозки по схемам «железная дорога – река» и «река – автомобиль».

Данные проекта планируют использовать для формирования транспортно-экономического баланса внутренних водных путей. По его итогам подготовят предложения по изменению нормативной базы.

Проект «Цифровая река» станет важной частью реализации Концепции развития внутреннего водного транспорта до 2035 года, которую разрабатывает Минтранс. Документ должен быть представлен Президенту в 2027 году.

Фото: Волжское пароходство